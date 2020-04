Ilderlei Cordeiro vistoria obra de infraestrutura na Avenida Lauro Müller

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro visitou na manhã desta segunda-feira, 20, a obra de recuperação de um bueiro na Avenida Lauro Müller.

Parte da avenida, nas proximidades do cemitério São João Batista, está interditada. A prefeitura por meio da Secretaria de Obras trabalha na retirada de um bueiro que estourou.

Devido às grandes proporções do problema, uma nova galeria será construída. As famílias que moram no local também já foram retiradas.

A previsão é que a obra seja finalizada no período de três semanas. “Olha o tamanho dessa estrutura. Foram tiradas mais de 100 carradas de barro. Só em dois meses viemos consertar esse buraco duas vezes, e aí fomos abrindo e vendo o tamanho do problema”.

O secretário de Obras, Joel Queiroz, também participou da vistoria. “Peço aos nossos condutores paciência e prudência. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está trabalhando na reconstrução dessa cratera que se formou neste local em razão do tempo. Afinal, essa estrutura já tinha mais de 30 anos”.