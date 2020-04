Jackie traz dicas para melhorar a imunidade, aniversariantes, moda, beleza e mais

E-mail: [email protected]

B-Day

A influenciadora digital e miss Acre 2017 Kailane Amorim inteirou 26 anos de idade no dia 31 de março e celebrou a data com familiares. Muito querida, ela postou uma foto com o bolo de aniversário em suas redes sociais e recebeu o carinho de milhares de seguidores e amigos. Merecidamente!

Celebração

Na sexta-feira, 3, a empresária Tânia Brasileiro celebrou idade nova na companhia de familiares. Que essa data se repita por muitos anos!

Parabéns!

Felicidades e muitos anos de vida para a querida jornalista Jannice Dantas. Ela aproveitou o dia do seu nascimento, assinalado no dia 2, em companhia de sua família, na tranquilidade do seu lar.

Happy day

A aniversariante do dia 3 foi a chef de Cozinha Rafaella Brozzo, que passou o dia recebendo homenagens de amigos, clientes e familiares. Parabéns!

Mais um

Muitos anos de vida para a artista e bailarina Amanda Graciela, que comemorou seu aniversário no dia 2, entre familiares. Felicidades!

Terapias alternativas

Após uma temporada no Sudeste, o terapeuta holístico Bento Marques está em Alto Paraíso de Goiás se reabastecendo energeticamente, enquanto realiza atendimentos holísticos emergenciais, para auxiliar as pessoas em busca de mais equilíbrio, nesse período de quarentena.

22 anos no ar

Vida longa ao programa Planeta FM, apresentado por Degeane Santos, na Rádio Gazeta FM 93.3, de segunda-feira a sexta-feira, de 12 às 14h. No dia 31 de março, ela celebrou os 22 anos do programa, com seus ouvintes, o programador musical Robson Vilela e a diretora comercial Marthinha. Na ocasião, ela fez um sorteio de um pacote turísitico para Maceió e R$ 1.000 em compras na loja de roupas Lovely. Parabéns!

Em Brasília

Estamos sentindo falta dos shows do músico João Vasconcelos! Ele passa uma temporada em Brasília, com a irmã Mariama Morena, o cunhado Gui Noronha e as sobrinhas Olívia e Isabel, enquanto a recomendação das autoridades for de isolamento social.

Atendimento especial na Ótica Moderna

Que modelos lindos! Ambos são exclusividade da Ótica Moderna, exibidos pela influenciadora digital infantil Maria Eduarda Dias, a Dudinha. Para adquirir óculos de grau e solares entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Doação de óculos de grau

A Ótica Moderna fechou parceria com o Projeto Coroa e Vida, criado pela Igreja Nova Aliança com o objetivo de beneficiar a população. A empresa apoiará o trabalho de doação de óculos de grau para crianças e adultos de baixa renda. Assim, a cada cliente que fizer os óculos completos na ótica, um par de óculos será doado para o projeto. Para se candidatar basta acessar o perfil do Instagram @servolutionac. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Melhorando a imunidade

Para melhorar a imunidade, invista no Imunotabs, um fitoterápico composto de própolis, vitamina C e zinco orodispersíveis, com absorção mais rápida no organismo. A indicação é ingerir de 3 a 5 tabletes ao dia. A embalagem com 150 tabletes é R$ 85. A dica é da Farmácia Vitória Régia. Com entrega em domicílio, os atendimentos estão sendo feitos pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850 e 3301-5150; e pelo WhatsApp: (68) 99943-3634 e 99741912.

Delivery da Vitória Régia Baby Kids

Pensando na saúde e bem-estar de seus clientes, a loja Vitória Régia Baby Kids está atendendo de segunda-feira a sábado, de 8 às 18h30, com serviço de orçamento pelo WhatsApp e de delivery, através do telefone (68) 99202-4435. Para acompanhar as opções infantis e lançamentos da loja acesse a página no Instagram @vitoriaregiababykids.

Depyl Action dá dicas de cuidados no Instagram

A franquia Depyl Action está fechada nesse momento de confinamento, mas a equipe continua dando orientações e dicas de cuidados em sua página no Instagram. Lá, a empresa mostra que é possível se cuidar sem sair de casa, trazendo conteúdos relevantes, enquanto permanecem otimistas para que tudo fique bem em breve. Quer ficar por dentro das dicas? Acompanha a página @depylactionriobranco #ficaemcasa

Vai participar de um videochat na quarentena? Capricha na make!

Você nunca participou de tantos vídeos no celular e computador, não é mesmo? Quem está trabalhando de casa e em isolamento social para evitar a propagação do coronavírus vive novas rotinas impostas pela quarentena. Entre elas, uma série de encontros virtuais para organização do dia a dia, seja na vida pessoal ou na profissional. Para disfarçar imperfeições na pele e a aparência de quem ficou em casa o dia inteiro, o maquiador expert do Boticário Brenno Melo dá dicas para ficar com cara de bonita para a audiência do outro lado da tela. “Procure usar uma maquiagem leve e que apenas realce a sua beleza. Aposte numa base de textura mate e no combo básico formado por blush saudável, máscara de cílios, corretivo e batom de sua preferência. Eles já são suficientes para um look sóbrio em uma reunião de trabalho por videoconferência ou para dar aquela impressão de quem está naturalmente linda pra tomar um vinho virtual com as amigas”, aconselha Brenno.

***

Para adquirir esses e outros produtos, basta entrar em contato com os telefones (68) 99227-0102, 99985-1762, 99227-0047, 99227-0087, 99227-2206 e 99227-4387. Foto e vídeo de Juliana Finardi, maquiadora expert O Boticário.

Que tal? Depois da videoconferência, em época de home office, aproveite a make para gravar uns stories, beber um vinho virtual com as amigas ou simplesmente colocar a conversa em dia!

Grupo Boticário doa 216 toneladas de itens de higiene

Para ajudar na prevenção da COVID-19 e aumentar o acesso a itens de higiene à população, o Grupo Boticário, uma das principais empresas de beleza do Brasil e do mundo, que reúne as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web, intensificou a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação a pessoas em vulnerabilidade social, governo e redes públicas de saúde da Bahia e Paraná e a seus colaboradores e familiares. Serão destinadas 216 toneladas de produtos no total.

O Boticário anuncia também apoio à compra de equipamentos hospitalares

Além disso, a empresa assumiu um compromisso com a FEMIPA (Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná) para doar R$ 500 mil para apoio à compra de equipamentos hospitalares. Os itens de higiene serão produzidos nas duas fábricas da empresa em São José dos Pinhais (PR) e Camaçari (BA), que estão operando apenas de maneira parcial apenas para atender a esta demanda.

***

Para os colaboradores escalados a atuar nesta força-tarefa, o Grupo reforçou todas as medidas de higiene e segurança necessárias nesse momento de pandemia. Para aqueles que atuam nas linhas de produção de perfumes, maquiagem e cremes, que serão paralisadas nesse período, a empresa concedeu férias coletivas.

Mudança no funcionamento das lojas e atendimento online

Sempre priorizando o cuidado com a saúde e a segurança das pessoas, o Grupo Boticário seguiu todas as determinações de autoridades em cada localidade em relação ao funcionamento de suas lojas. Grande parte delas está fechada e aquelas que ainda estão abertas trabalham em horários alternativos. Nestas, todos os testes de produtos foram suspensos e cuidados de segurança e higienização reforçados. Com o movimento de fechamento de lojas e a sensibilização para as pessoas ficaram em casa, a empresa reforçou sua operação e-commerce para atender as demandas online que cresceram significativamente.

