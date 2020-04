Jesus Sérgio apresenta emendas que beneficia abertura de crédito para comerciantes

O deputado federal Jesus Sérgio apresentou nesta quarta-feira (08) três emendas à Medida Provisória (MP) 944, que autoriza a abertura de crédito emergencial e exclusivo de R$ 34 bilhões, para pequenas e médias empresas, que estão com dificuldade de pagar sua folha salarial diante das medidas de isolamento social, ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus.

A MP 944 cria linha de crédito especial com juros de 3,75% ao ano para ajudar pequenos empresários e comerciantes a quitar sua folha de pagamento. A operação será limitada ao financiamento de até dois salários mínimos por empregado.

Uma das emendas do parlamentar permite aos empresários um prazo maior para adesão ao crédito, ou seja, pela proposta de Jesus Sérgio, os comerciantes terão até 30 de agosto e não 30 de junho, que é como está no texto original da matéria, para aderir ao programa emergencial. Outra emenda do deputado amplia o período de carência para começar a pagar o empréstimo. Neste caso, os empresários poderão iniciar o pagamento 12 meses após liberação do dinheiro pelo banco, ao invés de seis meses, que é a proposta original do governo federal. Além disso, o deputado acreano propõe que os juros desse período de carência sejam cobrados nas parcelas finais do financiamento para dar mais tempo para recuperação da empresa. E a terceira emenda do deputado Jesus Sérgio aumenta para quatro meses o tempo que o governo pagará a folha salarial da empresa, limitada ao valor de até dois salários mínimos por empregado.

“Essas emendas tem como objetivo manter os empregos e dar fôlego para os empresários passarem por essa crise sem demitir seus funcionários, ajudando na recuperação econômica do país”, destacou Jesus Sérgio.