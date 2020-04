Jesus Sérgio solicita inclusão de cooperativas de crédito para financiamento do setor produtivo

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou esta semana três ofícios e três requerimentos de indicação no Ministério da Economia, no Banco Central e também no Ministério da Cidadania, onde solicitou que as linhas de créditos lançadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Centro-Oeste (FCO) e do Nordeste (FNE), possam ser contratadas pelos setores produtivo e industrial também em cooperativas de crédito em todo o Brasil.

No requerimento, Jesus Sérgio sugere ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que as operações de crédito a que se refere a Resolução nº 4.798, de 6 de abril de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que instituiu uma linha especial de crédito com recursos do FNO, do FNE e do FCO, destinada a atender aos setores produtivos, industrial, comercial e de serviços dos municípios em estado de calamidade pública, decorrente da emergência provocada pela Covid-19, sejam realizadas também pela rede dos bancos cooperativos.

“Sicredi, Sicoob e demais cooperativas de crédito têm à disposição da sociedade 7.000 agências, a maior rede do país, sendo 500 delas, localizadas em municípios sem presença de qualquer agente financeiro. Por isso, é importante que uma cooperativa também possa realizar esse empréstimo aos comerciantes e empresários para que suas empresas se restabeleçam e consigam honrar seus compromissos financeiros e manter seus postos de trabalho sem demissões, durante esse período de pandemia do novo Coronavírus”, afirmou o deputado Jesus Sérgio.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários