Jesus Sérgio vota favorável ao projeto que suspende pagamento do FIES

De acordo com a proposta, os estudantes só retornarão a pagar o FIES após o fim do estado de calamidade pública

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) votou favorável, nesta quinta-feira (23), ao Projeto de Lei 1079/2020, que suspende o pagamento dos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus no Brasil.

De acordo com a proposta, os estudantes só retornarão a pagar o FIES após o fim do estado de calamidade pública decretado por causa da Covid-19.

Terão direito à suspensão dos pagamentos os estudantes que estão em dia com as prestações do financiamento e os que estão com parcelas em atraso por, no máximo, 180 dias.

” A educação será sempre uma firme bandeira do nosso mandato. Estamos lutando diariamente junto com todos vocês para diminuir os impactos negativos deste vírus no nosso país”, afirmou o deputado Jesus Sérgio.

Vale lembrar que o FiES financia cursos de graduação para alunos de faculdades privadas, que participam do programa.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários