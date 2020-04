Jorge Jesus se declara ao Flamengo: “Amor à primeira vista”

Técnico do Rubro-Negro usou as redes sociais para celebrar o dia do descobrimento do Brasil

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, usou as redes sociais para dar os parabéns ao Brasil. Na postagem, que relembra os 520 anos do descobrimento do país pelos portugueses, o comandante rubro-negro aproveitou para se declarar à sua nova casa.

“O caminho para chegar aos títulos, às conquistas, não seria encontrado sem tudo isso. Foi amor à primeira vista”, afirmou o português.

O futuro do treinador no Flamengo, porém, ainda é incerto. Isso porque o contrato dele vai até o final de maio e ainda não foi batido o martelo sobre a renovação do vínculo. As partes, porém, tratam a negociação com otimismo.

O futuro do treinador no Flamengo, porém, ainda é incerto. Isso porque o contrato dele vai até o final de maio e ainda não foi batido o martelo sobre a renovação do vínculo. As partes, porém, tratam a negociação com otimismo.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários