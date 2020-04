Jovem de 18 anos é morto por namorar mulher de detento; acusado é preso

Em menos de 24 horas, investigadores da Polícia Civil de Epitaciolândia prenderam três pessoas envolvidas na morte de Railan Furtado Pereira, de 18 anos, executado a tiros quando chegava a sua casa na invasão localizada no Bairro Liberdade.

Os policiais prenderam o autor dos disparos e mais dois comparsas, um maior e um menor de idade, além de apreenderem a arma usada no crime, um revólver calibre 38.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Epitaciolândia, Luis Tonini, o autor do crime alegou que a vítima teria traído o grupo criminoso ao qual integrava saindo para seguir a religião, mas, desconfiavam que houvesse mudado para facção rival.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o motivo para o crime pode ser outro, já que Railan teria iniciado um caso amoroso com a namorada do autor, enquanto este estava preso na penitenciária de Rio Branco.

As investigações foram concluídas e ficou evidenciado que o crime foi premeditado. Os dois maiores serão transferidos para o presídio da capital e o menor ficará a disposição do juizado local.

“Foi um intenso trabalho de investigação e graças a Deus logramos êxito em prender o autor e os coautores desse crime. Foram realizados todos os tramites e agora o trio está a disposição da Justiça”, enfatizou Luis Tonini.

