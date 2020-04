Jovem é morto com tiros na cabeça, no interior do Acre

O jovem Jamesson Nunes Borges, de 26 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (8), na rua Jaci de Melo Teixeira, no Bairro São José, em Cruzeiro do Sul, no Interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o jovem estava próximos a sua residência quando foi abordado por algumas pessoas que realizaram pelo menos cinco disparos de arma de fogo na cabeça de Jamesson, não dando chance de defesa para. Vítima. Em seguida, a família do jovem saiu de dentro de casa e viram Jamesson caído agonizando, mas relataram que não observaram ninguém próximo ao corpo.

O Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

