Jovem que matou mulher com 45 facadas e padrasto tem esquizofrenia, diz defesa

Willyan Cordeiro da Silva, 20 anos, responsável por uma série de crimes e acusado de matar a facadas a mulher e o padrasto em Rio Branco, foi preso na ala psiquiátrica do Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde, após sua defesa alegar que ele teria insanidade mental.

Em 28 de outubro, Maria José Silva, de 23 anos, com quem Willyan mantinha um relacionamento, foi morta por ele com 45 facadas na frente dos dois filhos menores de idade, em seu apartamento, no bairro Conquista, em Rio Branco.

O acusado desconfiava de que Maria tinha o traído. Enquanto a polícia estava no local investigando o crime, Cordeiro ainda ligou para a irmã na vítima no intuito de saber como ela estava, e explicou que praticou o crime porque estaria sendo traído – após dizer que ouviu umas vozes falando da suposta traição, enquanto ele estava dormindo com a vítima.

Willyan também foi acusado de matar Hudson Matias, seu padrasto, em 21 de janeiro, e ferir sua própria mãe, Samaira Cordeiro, de 37 anos.

Samaira disse à justiça que o filho é esquizofrênico.

“Eu estava atrás com minha filha pequena. Minha mãe disse que ele respirou fundo e já foi na cozinha pegar a faca. Ele não teve surto e em nenhum momento falou nada, só levantou e começou a ferir meu marido”, relembra.

Samaria diz ainda que o filho não a feriu propositalmente. “Ele foi pra cima do meu marido. Só me feriu porque eu fui tentar separar”, alega.

Questionada pela justiça se o filho já tomou algum medicamento ou se apresentou algum comportamento estranho na infância, informou que sim. De acordo com Samaira, Willyan parou com a medicação para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e desde lá não retornou.

O Ministério Público do Acre (MP/AC) pediu para que fossem anexados os laudos necessários para a denúncia por homicídio qualificado. A defesa aguarda a perícia no laudo que reconheceria o acusado como insano mentalmente por conta dos transtornos.

