Jovem ‘sentenciado’ pelo tribunal do crime é encontrado morto em Acrelândia

O corpo do jovem André Chutz de Freitas, de 16 anos, foi encontrado pela polícia em uma área de mata de difícil acesso, na tarde desta quarta-feira (22), em uma fazenda no Bairro Portelinha, no município de Acrelândia, interior do Acre.

O grande trabalho em conjunto de investigação das polícias Civil e Militar terminou com êxito, com os agentes conseguindo apreender dois adolescentes que supostamente estariam envolvidos no sumiço e posteriormente confirmado a morte de André.

Após muitas diligências e interrogatórios, os menores resolveram falar sobre o homicídio e dizer aonde o corpo havia sido desovado, como também delatar os demais acusados de participação na execução.

Os policiais ainda conseguiram prender os maiores envolvidos na morte do jovem, que antes de morrer foi sentenciado e julgado no tribunal do crime organizado.

André estava desaparecido desde sábado (18), quando saiu de casa com alguns homens desconhecido pela família da vítima. Os familiares ainda chegaram a fazer anúncio sobre o desaparecimento de André nas redes sociais.

Os militares isolaram a área onde o corpo foi encontrado para os trabalhos da perícia criminal de Rio Branco. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede na capital, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia.

