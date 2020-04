Juliana Paes revela que mãe pode estar com Covid-19: “Apreensiva”

Atriz cancelou participação em live após sua mãe apresentar sintomas do novo coronavírus. Resultado dos exames ainda são inconclusivos

Na noite dessa terça-feira (28/04), a atriz Juliana Paes contou que a mãe, Regina Couto, apresentou os sintomas do novo coronavírus (Covid-19) e, por isso, precisou cancelar uma participação na live do jornalista Bruno Astuto.

De acordo com a atriz, dona Regina já fez os exames, mas ainda não sabe se o resultado deu positivo ou negativo . “Hoje, a minha mãe amanheceu com sintomas da Covid-19, se sentindo mal. O resultado dos exames não são conclusivos, mas estamos em casa apreensivos”, disse ela no vídeo.

“Vou ter que tomar aqui todas as rédeas, algumas precauções, algumas medidas. Eu não moro com ela, mas tem a minha vózinha que mora com ela, de 89 anos… Então é isso”, completou Juliana.

Por fim, a atriz, que estava visivelmente emocionada, pediu desculpas algumas vezes aos fãs por não poder participar da live. “Eu não vou participar da live hoje e eu peço desculpas para vocês, mas o momento é esse, é complicado. Desculpas de novo”, encerrou ela.

