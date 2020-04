Live de Bruno e Marrone: Veja data, horário e como assistir

Segundo a dupla sertaneja, a renda obtida com a live será doada para instituições de caridade

Bruno e Marrone farão nesta quinta-feira (09) uma live especial de quarentena no Youtube, seguindo a tendência de cantores de todos os gêneros ao redor do mundo. Confira os detalhes:

Data: 09/04 (quinta-feira), às 21h

Plataforma: Canal oficial de Bruno e Marrone no Youtube

Os fãs poderão sugerir as músicas do show online através das redes sociais. Segundo a dupla sertaneja, a renda obtida com a live será doada para instituições de caridade.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários