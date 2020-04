Live de Marília Mendonça bate recorde da dupla Jorge e Mateus

Foi por pouco, mas com 3,2 milhões acessos simultâneos, o show on-line da cantora superou os 3,1 milhões de visualizações da live da dupla

A cantora Marília Mendonça provou que é a Rainha da Sofrência e da internet. Nesta quarta-feira (08/04), com a comentada, realizada a partir das 20h, a sertaneja bateu o recorde de acessos simultâneos do YouTube com 3,2 milhões de fãs assistindo o seu show ao vivo na plataforma. A marca era da dupla Jorge e Mateus, que na última semana haviam somado 3,1 milhões de views.

A apresentação ao vivo não começou bem. Logo no início da apresentação on-line, os fãs da sertaneja reclamaram da má qualidade da conexão do show virtual. “Tá travando toda hora”, reclamaram alguns dos mais de 3,2 milhões de seguidores que acompanhavam a goiana.

Passada a tempestade, o show on-line engatou e Marília Mendonça entoou, sem maiores ocorrências, sucessos como Passa Mal, Infiel, Ausência e Bebi e Liguei, entre outras. Para que o número de acessos aumentasse, a cantora afirmou que muitos estavam assistindo a cantoria por meio de perfis piratas e pediu aos fãs que fossem para a sua página oficial no YouTube.

