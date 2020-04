Lives de domingo: Andrea Bocelli, Zé Neto & Cristiano, Michel Teló e mais shows

Festival com Ludmilla, Jorge e Mateus, Xand Avião, Léo Santana e outros estão entre as apresentações ao vivo

Andrea Bocelli, um dos tenores mais famosos do mundo, vai cantar na vazia Catedral de Milão, ou Duomo di Milano, neste domingo de Páscoa, em um concerto transmitido ao vivo.

O cantor italiano será acompanhado apenas pelo organista da catedral, Emanuele Vianelli, tocando um dos maiores órgãos de tubos do mundo em um repertório que inclui “Ave Maria”, de Pietro Mascagni.

Entre as outras lives de destaque deste domingo estão as dos sertanejos Zé Neto e Cristiano e Michel Teló, e o Festival Fome de Música, com Ludmilla, Jorge e Mateus, Xand Avião e outros, que será transmitido pelo Multishow.

Veja a lista completa com horários das lives abaixo.

Lives hoje, no horário de Brasília:

Zé Neto e Cristiano – 18h

Michel Teló – 20h

Rael – 20h (Festival Audio)

Andrea Bocelli – 14h

Turma do Pagode – 16h

Parangolé – 16h

Tank & the Bangas – 17h

DJ Guuga – 21h

Festival Fome de Música – 15h – Marcelo Falcão, Ludmilla, Xand Avião, Jorge & Mateus, Léo Santana, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia e mais – No YouTube e no Multishow

