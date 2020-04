Lucas diz que Globo está manipulando BBB para vitória de Manu Gavassi

Lucas Gallina, quarto eliminado do BBB 20, usou suas redes sociais para expressar sua indignação com a emissora sobre o paredão formado pela Flay, Babu e Thelma no último domingo (12), que teve como resultado a eliminação da cantora com 63% dos votos.

“Segue boicote completo da edição com Flay. Te entendo, amiga. Não mostraram o papo com Babu, falando que torce por ele, o fazendo chorar. Nem falando sobre racismo e se acertando com Thelma ou chorando de soluçar sozinha. Entreguem o prêmio pra Manu logo e poupem Flay da manipulação”, escreveu Gallina no Twitter.

Alguns internautas responderam o ex-brother concordando com sua opinião. “Eles mostram apenas quem querem”, rebateu um seguidor.

Vale lembrar que Gallina causou polêmica no reality. Ele foi rotulado pelas mulheres como machista e virou desafeto de quase todo mundo na competição. Lucas só tinha amizade com Felipe Prior, Babu, Bianca Andrade e Hadson Nery.

Nesta terça-feira (14) será mais uma noite de eliminação no Big Brother Brasil 20. A advogada Gizelly está na disputa da berlinda contra Babu e Mari.

