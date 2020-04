Lugano fala sobre homossexualidade no futebol: “Muito natural”

Ex-zagueiro do São Paulo e atual superintendente de relações institucionais do Tricolor Paulista, Lugano deu uma longa entrevista para o site argentino Infobae, publicada nesta sexta-feira (24/04). Entre os temas abordados, a democriacia corintiana e a homossexualidade no futebol.

“O Corinthians é meu maior rival aqui (no Brasil). Sócrates era um fenômeno, uma besta como jogador. Foi um momento muito particular da sociedade brasileira”, afirmou Lugano sobre o movimento liderado pelo meia corintiano no começo da década de 1980, em meio à ditadura instalada no Brasil.

“Sócrates tinha uma forma de se expressar, um carisma e uma preocupação social notável”, disse o ex-zagueiro.

Homossexualidade

Na entrevista, Lugano também foi questionado sobre a presença de homossexuais no futebol. Ao que o diretor afirmou ver como algo “muito natural”.

“Eu tive um companheiro homossexual e houve polêmica a princípio, mas depende muito da conduta. Se é eficiente, se é boa pessoa, faz seu trabalho e não prejudica ninguém, não importa (a orientação sexual)”, afirmou, sem citar o nome do atleta ou a equipe em que jogaram juntos.

“O futebol teoricamente é um ambiente machista, creio que todos tivemos uma experiência de ter compartilhado (o trabalho) com algum jogador homossexual. Que faça o melhor de sua vida para ser feliz. Vejo de forma muito natural”.

