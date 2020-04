Mãe de Neymar revela romance com jogador de futebol 30 anos mais jovem

Ele é amigo de Neymar e dos parças. Há dois anos, ele foi anunciado como uma promessa no futebol brasileiro

Mãe de Neymar, Nadine Golçanves, de 52 anos, sempre discreta em relação sua vida pessoal, surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto ao lado do novo namorado neste sábado. “O inexplicável não se explica, se vive…”, legendou ela ao posar abraçadinha com seu novo amor. O nome do eleito é o jogador de futebol Tiago Ramos, de 22 anos. Neymar fez questão de apoiar o namoro da mãe. “Seja feliz, te amo”, escreveu o craque na postagem de Nadine.

Tiago Ramos nasceu em Pernambuco e, além de jogar futebol,já fez trabalhos como modelo e é fanático por games. Ele é amigo de Neymar e dos parças. Há dois anos, ele foi anunciado como uma promessa no futebol brasileiro. O início de sua carreira foi no Ferroviário, clube pernambucano.

Tiago esteve no aniversário de Neymar neste ano em Paris, de onde postou uma foto. No início de 2020, o rapaz publicou sua primeira foto com o atacante, também na capital francesa: “Sonhar, nunca desistir !!! Te amo cara, você é fantástico”.

Nadine e Neymar Pai anunciaram o fim do casamento em 2016.

