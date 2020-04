Maiara & Maraisa e Thiaguinho: veja as lives desta quinta-feira

Além deles, se apresentam Céu, Fernanda Abreu e Alexandre Carlo, do Natiruts. Festival no seu Quadrado ficará on-line o dia todo

Afastados dos palcos por conta do isolamento social devido a pandemia de coronavírus, muitos músicos decidiram fazer lives para entreter seus fãs e incentivar que todos fiquem em casa no momento de contenção da contaminação pela Covid-19.

Por isso, o Metrópoles resolveu ajudar os leitores a organizar a agenda para as lives desta quinta-feira (23/04). O dia conta com shows de Thiaguinho a partir das 18h no canal oficial do YouTube, e o Festival no seu Quadrado, que acontece durante o dia todo transmitido via Instagram.

A dupla Carreiro & Capataz também entra na onda de transmissões a partir de 19h30 pelo canal da dupla no YouTube. Em seguida a cantora Céu transmite uma live-show nas redes sociais do Sesc São Paulo, a partir das 19h. Depois o vocalista da banda Natiruts, Alexandre Carlo, entra ao vivo a partir das 20h via YouTube. A artista Fernanda Abreu faz transmissão em seu canal do YouTube, às 19h.

Às 21h, é a vez de uma das lives mais esperadas: o show das irmãs Maiara & Maraisa, também no YouTube.

