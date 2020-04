Mais 21 novos casos de coronavírus são diagnosticados em 24 horas no Acre

Vinte e um novos casos oficiais de contaminação por coronavírus são registrados neste domingo, 26, no Acre. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Desse modo, o número total de registros saltou de 258 para 279 contaminados.

Os novos casos confirmados são de 15 mulheres e 6 homens. No Acre, até o momento são 2.295 casos notificados, dos quais 1.434 foram descartados e outros 582 seguem aguardando análise laboratorial.

O número oficial de mortes pela doença é de 11 casos, aguardando o resultado dos exames de óbito de mais duas pessoas, o de um marceneiro de 32 anos e o de um aposentado de 67 anos que faleceu no dia 19, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Outras 99 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários