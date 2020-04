Mais de 250 exames de coronavírus estão em análise em laboratório no Acre

O número de casos de coronavírus no Acre pode subir ainda mais nas próximas horas. Além das 176 pessoas comprovadamente infectadas, outras 251 estão com testagem sob análise no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

A maior parte delas (228) é da capital. Outros 12 casos suspeitos em Plácido de Castro estão sendo investigados. A cidade já tem 19 contaminados. Com cinco infectados, Cruzeiro do Sul pode ter mais três novos casos, a depender do resultado dos exames.

Sena Madureira e Xapuri, que ainda não possuem notificações confirmadas, têm três e dois casos em análise, respectivamente. Manoel Urbano, Porto Acre e Senador Guiomard possuem, cada uma, um paciente com suspeita de ter contraído coronavírus. Desses municípios, apenas Porto Acre tem casos confirmados, permanecendo com um infectado.

Até o momento foram recebidas 1.552 amostras para testagem de coronavírus em todo o Acre, das quais 1.125 (72,5%) deram resultado negativo. O percentual de confirmados, até o momento, é de 11,3%.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na capital, foi escolhido pelo governo como espaço de referência para a testagem do novo vírus para pacientes de Rio Branco entorno. Recomenda-se que somente procure o local quem estiver com sintomas potencialmente graves da covid-19, como dificuldade para respirar, fortes dores no peito e febre acima de 39 graus.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários