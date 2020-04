Mais de mil mortes no Brasil: Em 7 dias, nº de mortes por covid-19 mais do que dobrou

O número de casos e mortes confirmadas por Covid-19 não retrata a realidade da pandemia no Brasil. Somente no estado de São Paulo há ao menos 21 mil testes na fila aguardando resultado (veja vídeo abaixo). Além disso, outras milhares de amostras colhidas em pacientes nem chegarão a ser analisadas por irregularidade no armazenamento. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) denunciou o Instituto Adolfo Lutz ao Ministério Público e à Secretaria de Estado de Saúde pela perda de cerca de 20 mil amostras de pacientes que passariam por testes para comprovação de coronavírus.