Mandetta pede que brasileiros assistam live de Marília Mendonça

Recomendando que as pessoas fiquem em casa, o ministro sugeriu a apresentação da cantora

Durante a coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (08/04), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, convidou os brasileiros para assistir à live de Marília Mendonça. A transmissão ao vivo ocorre às 20h, pelo canal do YouTube da artista.

Coincidentemente, a live de Marília Mendonça está marcada para começar às 20h, trinta minutos antes do horário em que Bolsonaro programou um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão.

Próximo ao fim da coletiva, Mandetta falou sobre a apresentação da artista, que tem mexido com as redes sociais desde a manhã desta quarta-feira (08/04).

“Hoje, quem vai cantar para o Brasil, para o pessoal que vai estar em casa, que sabe estar fazendo um sacrifício, é a Marília Mendonça. Que as pessoas curtam em casa, que a gente não se aglomere”, falou Mandetta.

“Saiba [Marília] que nós do Ministério da Saúde, como seus fãs, ficamos ainda mais fãs do seu trabalho. Boa live”, concluiu o ministro.

No entanto, a transmissão, que bateu recordes na internet, foi criticada por promover aglomerações de pessoas no backstage.

