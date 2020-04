Manuel Marcos vota pela aprovação da suspensão de pagamentos do Fies durante pandemia

O deputado Federal Manuel Marcos (Republicanos/AC), votou favorável ao projeto de lei que suspende os pagamentos ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), enquanto durar o estado de calamidade pública em razão do coronavírus.

“Estamos lutando para que os impactos causados pela pandemia sejam reduzidos, é justo que nesse período de crise os pagamentos sejam suspensos, pois muitas pessoas terão dificuldades para quitar os débitos”, destaca o republicano.

O projeto de lei passa a suspender, a amortização do saldo devedor, para quem terminou o curso; a capitalização mensal dos juros; juros incidentes sobre o financiamento. O texto também cria o Programa Especial de Regularização do Fies, com condições especiais para o refinanciamento de dívidas já existentes.

