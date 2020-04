Maria Beltrão chora na GloboNews ao falar de auxílio emergencial

Fazer televisão ao vivo é sempre um grande desafio para os jornalistas, acima de tudo quando o mundo passa por um momento tão complicado como a pandemia do novo coronavírus. E a apresentadora Maria Beltrão acabou se emocionando durante uma exibição da GloboNews nesta terça-feira (28/04).

Tudo aconteceu enquanto o canal, que pertence à Globosat e é exibido na TV paga, repercutia sobre o auxílio emergencial. O programa Estúdio i noticiava que muitos brasileiros estão se aglomerando em filas para a tentativa de sacar os R$ 600 nas agências da Caixa Econômica Federal.

Depois de conversar com um repórter que estava na rua, Beltrão se emocionou ao comentar o caso. “Essa aglomeração é a aglomeração da necessidade, né? É a aglomeração do desespero. É a aglomeração de quem precisa desesperadamente desse auxílio emergencial e não tá conseguindo ver essa luz no túnel. É um drama tremendo”, disse ela, trêmula.

