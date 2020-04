MBA ou Pós-graduação: qual é a melhor opção para o seu perfil profissional?

As opções de cursos EAD nessa quarentena são diversas. Há cursos de idiomas, graduação e especialização, por exemplo. Na área de especialização, existem duas opções que confundem os estudantes, o MBA e a pós-graduação. Quem pensa em começar uma especialização precisa entender a diferença entre MBA e pós-graduação, pois é o primeiro passo para quem busca uma qualificação no mercado de trabalho.

Saber diferenciar esses cursos é fundamental para que atenda às necessidades e interesses do profissional. Caso contrário, a formação pode não atingir os resultados esperados. Mas, ambos são uma oportunidade profissional de investir em sua qualificação.

A remuneração do trabalhador também pode ser impactada pela pós-graduação. De acordo com pesquisas salariais, uma especialização pode implicar em um aumento de até 118% no salário. Por isso, abaixo, listamos o que propõe cada um dos cursos de especialização e como eles podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento da sua carreira.

O que é pós-graduação?

A pós-graduação, conforme o próprio nome diz, é um curso que deve ser realizado após a graduação. Ela engloba o mestrado, doutorado e MBA. Geralmente, a pós-graduação é dividida em dois tipos: lato sensu e stricto sensu.

A pós-graduação lato sensu abrange o MBA e as demais especializações em diferentes áreas do conhecimento. No curso lato sensu, o intuito é a qualificação para uma área de especialização específica, visto que a graduação costuma ser mais generalista. Um exemplo é o curso de Direito, que pode ter uma pós-graduação em Direito Penal, Direito Ambiental, etc.

No caso da pós-graduação stricto sensu, os cursos têm como objetivo a preparação dos profissionais para o campo da pesquisa e docência. Por isso, inclui os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O mestrado possui duração média de dois anos enquanto o doutorado é realizado em um período de quatro anos. Tanto o mestrado quanto o doutorado abordam mais teoria, envolvem debates, pesquisa, revisão bibliográfica e apresentação de uma tese no final do curso.

O que é MBA?

MBA é a sigla em inglês para Master in Business Administration. Esse tipo de curso foi introduzido no Brasil devido a sua capacidade de auxiliar os profissionais no desenvolvimento das habilidades. Trata-se de uma pós-graduação com formação voltada para quem já concluiu a graduação e busca uma qualificação.

Porém, o que diferencia o MBA para os outros cursos da área de especialização é que ele foca nas áreas de gestão e negócios. Por isso, ao longo do MBA são abordados conteúdos que possibilitam ao profissional desenvolver habilidades de liderança e gestão, seja gestão de pessoas, financeira, de marketing, etc.

Outra marca do MBA é que a sua grade curricular possui muitas atividades e disciplinas práticas. O foco não está na teoria, mas na abordagem prática de determinados aspectos da profissão. Por esse motivo, a metodologia de ensino inclui a utilização de casos reais com objetivo de estimular a busca por soluções inovadoras.

Como fazer um MBA e pós-graduação

Os MBA’s são cursos bem específicos, por isso, geralmente são oferecidos em instituições privadas, que exigem um investimento financeiro. Já os outros cursos de pós-graduação podem ser encontrados de forma gratuita em algumas universidades públicas. No entanto, não são frequentes.

Uma dica para adequar a necessidade de qualificação com o orçamento disponível é conseguir uma bolsa de estudo. No Educa Mais Brasil é possível fazer a sua pós-graduação com desconto de até 70% nas mensalidades.

Como o Educa Mais Brasil não é um programa do Governo, não exige comprovação de renda para adesão ao benefício. Basta encontrar a oportunidade ideal em sua região e realizar a inscrição gratuita.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários