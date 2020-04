MC Dumel é intubado na Bahia após testar positivo para covid-19

Neste último fim de semana, o funkeiro MC Dumel, 28, testou positivo para o novo cornavírus e foi internado na UTI do Hospital Couto Maia, em Salvador. Agora, o artista precisou ser sedado e entubado, segundo informa a T-Music Brasil Produções.

O resultado do teste da esposa de Dumel, Andreza Bacellar, 22, ainda não foi divulgado. Mesmo assim, ela também se encontra internada na mesma unidade hospitalar.

Os dois chegaram à Bahia recentemente vindos do Rio de Janeiro, onde o funkeiro estava a trabalho, e apresentaram sintomas de gripe e febre alta durante cinco dias.

Na quinta-feira (9), com a piora do quadro de febre e falta de ar, Dumel foi levado ao Hospital Geral Menandro de Faria e colocado em isolamento. Na manhã de sexta (10), foi transferido para UTI e, na noite do mesmo dia, para o Hospital Couto Maia, em Salvador.

Andreza afirmou ao F5 que MC Dumel não tinha nenhuma doença preexistente, como hipertensão ou diabetes.

“A produtora T-Music Brasil reforça o pedido aos fãs e amigos para que façam orações pela recuperação do cantor e sua esposa”, diz uma nota oficial divulgada.

Vários famosos já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Entre as pessoas que já estão curadas da doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, 36, e os cantores Di Ferrero, 34, e Preta Gil, 45. No exterior, a doença já foi detectada nos atores Tom Hanks, 63, e Idris Elba, 47, e no tenor espanhol Placido Domingo, 79.

