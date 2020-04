Médico, deputado Jenilson alerta para expansão do coronavírus em maio

Jenilson lembrou que os representantes de saúde estão reivindicando o quanto antes a aprovação do projeto de insalubridade

Na sessão remota desta quarta-feira (29) o deputado estadual Jenilson leite (PSB) usou seu tempo no pequeno expediente para fazer um alerta sobre o que vem no mês de maio em relação a pandemia do coronavírus.

Segundo ele, maio será um mês de expansão da pandemia. “Será um mês de muitos casos da doença em nosso estado, de adoecimento maior para quem contrair covid-19”, declarou.

Jenilson frisou em seu discurso que os representantes de saúde estão reivindicando o quanto antes a aprovação do projeto de insalubridade que deve ir para 100%, mas alertou que devido as unidades de saúde estarem lotadas, muitos pacientes que não tem coronavírus, estão sendo infectados. “Pacientes que não tem covid-19 estão convivendo com os infectados”, argumentou.

