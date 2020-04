Médico Giovanni Casseb denuncia o próprio companheiro por furto de Camaro

O médico Giovanni Casseb (41) se envolveu, nesta semana, em mais uma situação inusitada. Na quarta-feira (15), ele foi até a Delegacia Central de Flagrantes prestar queixa contra o próprio companheiro, Nathan Felipe dos Santos, de 29 anos, com quem divide um apartamento na Estrada da Floresta. O motivo: o furto de um Camaro SS preto.

O homem subtraiu o veículo do também professor de Medicina e saiu do Acre em direção a Rondônia. No posto fiscal da Tucandeira, no Abunã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ciente do furto, abordou o rapaz e encaminhou o carro e o denunciado até Porto Velho.

Na capital rondoniense, o delegado decidiu soltar o mineiro na mesma hora. Nathan, que saiu do Acre em um dos veículos mais caros e desejados, teve que voltar para Rio Branco de ônibus. Uma imagem flagrou o solitário homem na rodoviária de Porto Velho de mochila e com uma sacola de supermercado à espera do embarque.

