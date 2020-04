Medidas provisórias um fôlego em meio a pandemia e uma solução chamada Home Office

Diante do cenário de pandemia os governos estaduais instituíram decretos de quarentena, visando amenizar os impactos econômicos dessa quarentena e a enxurrada de desempregos, o governo federal tem adotado uma série de medidas associadas a manutenção das empresas e empregos.

Estar atendo e bem esclarecido com relação a essas medidas é muito importante não só para os empresários mais também para os empregados, para que entendam melhor as soluções.

Na imagem abaixo, retirada do site da InfoMoney, uma coletânea das medidas que foram sancionadas até agora.

HOME OFFICE

Definitivamente, não é pra todo mundo. Trabalhar em casa pode ser o sonho de muita gente. Mas, se não for feito da maneira correta, esse sonho rapidamente se torna em pesadelo. Fazer home office exige muita disciplina, separei algumas dicas sobre o tema, já que muitas empresas têm adotado essa modalidade de trabalho em tempos de pandemia.

Que tipo de empresas podem praticar o home office?

Empresas ou trabalhos que tenham ou possam ter, como base, ferramentas digitais. Marketing, social mídia, vendas de produtos em marketing places, designer gráficos, autores e escritores, personal trainer/coach, entrega express, assistentes virtuais, secretarias remotas, e muitas outras, já que o mercado se abriu para essa modalidade.

Sucesso e produtividade no Home Office

1. Tenha um local apropriado:

Arejado e silencioso, com boa iluminação, mesa e cadeira confortáveis. Internet de qualidade e todo o material necessário para desenvolver o trabalho. Vale lembrar, que caso o empregado não tenha acesso aos materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho, esses devem ser fornecidos pelo empregador, conforme legislação.

2. Converse com as pessoas que moram com você sobre a nova modalidade de trabalho:

Se você não mora sozinho, é bom explicar a sua família, que apesar de estar em casa, você esta trabalhando e tem uma demanda a cumprir, que não pode ser interrompido e que precisa do apoio da família para conseguir continuar trabalhando e cumprindo suas atribuições.

3. Não trabalhe de pijama.

Ao acordar, tente manter a rotina o mais próximo possível de como era antes do home office. Tomar um banho, trocar de roupa, você não precisa se vestir igual se vestiria para ir ao escritório, mas ficar de pijama não traz a energia que queremos e precisamos na hora do trabalho. Tome café da manhã, veja as notícias do dia e comece. Busque firmar uma rotina.

4. Estabeleça pausas e horários de trabalho e seja fiel a eles.

Esta trabalhando em casa pode trazer uma enorme confusão sobre o quando começar e quando parar, sim, porque saber a hora de parar também é importante.

Faça pausas durante o dia, mas se mantenha longe de distrações no momento do trabalho.

5. Busque um aplicativo e faça chamadas de vídeo.

Se você está acostumado a trabalhar em equipe, em um ambiente que sempre trocam informações sobre o trabalho, não deixe isso de lado. Vocês devem escolher um aplicativo para realizar chamadas de vídeo diariamente, onde conversaram sobre como foi o dia, que dificuldades tiveram, como se relacionaram com o cliente, enfim, alimente a conversa como quando estavam juntos.

Se liga na dica :

Caroline Alves

Insta: @carolalvesfreire

e-mail: [email protected]

“Todo mundo começa com ânimo forte. O sucesso vem para aqueles que tem o compromisso inabalável de continuar assim até o fim.”

-Howard Schultz

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários