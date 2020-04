Metallica libera show exclusivo no YouTube às 21h desta segunda-feira (6)

Como todo mundo sabe, a melhor maneira de prevenir atualmente a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) é ficar em casa. Por isso, bastante gente está mantendo o isolamento social e grande parte dos eventos culturais e esportivos estão suspensos. Mas, ainda assim, é possível conferir boas atrações, com a ajuda da tecnologia. Produtores, artistas e vários grupos vêm oferecendo conteúdo aberto para você não deixar o marasmo tomar conta desse momento de quarentena. Eis abaixo algumas das dicas para esta segunda-feira (6).

#MetallicaMondays

É fã do Metallica? Então, essa é uma ótima pedida para você. A banda cancelou suas apresentações no Brasil em abril e as adiou para dezembro, mas agora oferece um mimo para os fãs, com o #MetallicaMondays. É uma série de exibições, sempre às segundas de confinamento, com transmissão de shows gravados na íntegra, a partir das 21h, tanto no canal do grupo no YouTube quanto no perfil do Facebook.

Vale destacar que, embora não seja uma live, o conteúdo é oficial, com registro de alta fidelidade sonora e qualidade superior de imagem — com direito aos comentários na introdução desse material, ao vivo, pelos próprios integrantes.

Na primeira segunda do projeto, no dia 23 de março, mais de 1 milhão de pessoas visualizaram a apresentação do show de Meath, na Irlanda, no dia 8 de junho de 2019. Já na semana passada, no dia 30, foi a vez de um registro em Paris, na França, do dia 08 de setembro de 2017, com mais de 1,1 milhão de espectadores.

O desta segunda é um show mais antigo, do dia 22 de julho de 2009. Lembrando que a transmissão acontece nos moldes de uma watch party, em que vários perfis conectados no YouTube podem comentar enquanto a guitarra come solta, gratuitamente, a partir das 21h.

Eu particularmente sou fã dos clássicos álbuns Kill’em’All, Ride the Lightning e Master of Puppets — tomara que vejamos esses hits logo mais. E vocês, quais são os seus favoritos e que gostariam de ver na próxima #MetallicaMondays?

Twin Peaks

Para quem é fã de David Lynch, olha aí uma boa para esta semana: na quarta-feira (8), o ator Kyle MacLachlan, conhecido pelo seu papel como Agente Cooper, vai sediar uma watch party em seu perfil no Instagram, a partir das 17h20 (horário de Brasília). MacLachlan diz que vai exibir o episódio mais votado das temporadas um e dois, a partir de uma enquete no Twitter, como parte das celebrações dos 30 anos de Twin Peaks.

I've been seeing some of you rewatching #TwinPeaks & I was thinking we watch an episode together for the 30th anniversary next week! Let me know in the comments below which episode from season 1 or 2 you'd want to watch the most ⤵️ #TwinPeaksWatchParty pic.twitter.com/ZriI5sFfO1 — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 2, 2020

A terceira temporada de Twin Peaks foi um tremendo sucesso e muitos fãs seguem aguardando pela possibilidade de um quarto ano. Dada à popularidade da série, não se surpreendam se virmos um anúncio da produção de mais uma temporada muito em breve.

Outras atrações

Se sua praia é outra, o Cirque du Soleil mantém o CirqueConnect, projeto criado especialmente para os fãs se comunicar com os seguidores da trupe durante a quarentena. Assim como no #MetallicaMondays, as apresentações, de pouco mais de uma hora, mudam a cada sexta-feira e podem ser vistos diretamente pelo site da companhia, em qualquer horário, assim como no YouTube.

E já vai anotando por aí: o Pearl Jam, que está lançando seu novo disco, Gigaton, terá o vocalista Eddie Vedder “emprestado” para o evento One World: Together at Home, que deve reunir dezenas de artistas e celebridades em prol dos esforços de todo o mundo na quarentena, especialmente, dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente. A live de Vedder, assim como de outros artistas, vão reunir doações para ajudar no trabalho contra a pandemia da COVID-19. Além de Vedder, a curadoria realizada com ajuda de Lady Gaga tem na lista Alanis Morissette, Billie Eilish, Billie Joel Armstrong (Green Day), Elton John, Chris Martin (Coldplay), Paul McCartney, David Beckcham, Idris e Sabrina Elba, Stevie Wonder, Jimmy Fallon, entre outros. O projeto é da Global Citizen, organização que une ações de união dos povos e no combate à pobreza. As lives poderão ser vistas em diversas plataformas (emissoras de TV a cabo, redes sociais, plataformas de música e streaming, entre outras). Para saber mais, é só acessar o site da atração.

