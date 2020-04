Michael Jackson plagiava músicas e era ‘maquiavélico’, afirma produtor

Michael Jackson morreu há pouco mais de 10 anos e teve uma carreira repleta de sucessos, dinheiro e muitas polêmicas. Apesar dos diversos mistérios envolvendo o cantor, vários assuntos vieram à tona após a morte dele, entre eles o plágio e a personalidade difícil. As informações são do Observatório do Cinema.

Quincy Jones, produtor de alguns dos discos mais famosos de Michael Jackson, como Off the Wall (1979), Thriller (1982) e Bad (1987), revelou recentemente que o processo criativo do cantor envolvia plágio – e muito.

“Michael roubou muitas coisas, muitas músicas. As notas musicais definitivamente não mentem, ele era realmente maquiavélico”, disse o produtor. Para citar um exemplo, Jones comparou o hit “Billie Jean” com “State of Independence”, de Donna Summer.

Além disso, Jones falou sobre os procedimentos estéticos de Jackson. Segundo ele, as cirurgias plásticas começaram por problemas de autoestima motivados pela convivência com o pai abusivo Joe Jackson.

“O zoava por causa das plásticas. Ele sempre tentava justificar dizendo que era por conta de uma doença. No fim, o problema de Michael era o remédio Propofol, que afeta todo mundo, não importa se você é famoso”, disse Jones.

