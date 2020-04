Milhares de pessoas se aglomeram em bancos da Capital para sacar benefício de R$ 600

Nesta quinta-feira (9) os beneficiários do Bolsa Família comparecem nas agências bancárias de todo o país em busca do auxílio emergencial do governo federal no valor de R$600, que pode chegar até R$ 1.200,00, durante três meses.

No Acre, a situação não é diferente, milhares de pessoas, a maioria sem proteção, estão aglomerados em filas quilométricas em busca de receber o benefício.

Segundo Manoel de Castro, de 58 anos, é vendedor de picolés, e apesar do medo do coronavírus, ele teve que vir em busca do valor. “Eu já não tenho muito, ainda tem que ficar em casa sem vender meus picolés, então fica difícil, ou se expõe ao perigo, ou fica sem grana”, declarou.

A Caixa divulgou na terça-feira (7) o calendário de pagamento do benefício de R$ 600 a trabalhadores informais. O objetivo é ajudar os trabalhadores a se sustentarem durante a crise provocada pelo novo coronavírus

