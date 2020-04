Missionárias na Cidade do Povo fabricam máscaras para distribuição gratuita

Solidariedade em tempos de Covids-19. Missionárias da igreja da Cidade do Povo com o apoio do Padre Massimo Lombardi (foto) estão fabricando máscaras para serem distribuídas gratuitamente. O grupo está aceitando doações de tecidos, elástico e outros materiais. Para ajudar na confecção de mais unidades, voluntários estão organizando uma espécie de “vakinha” (Banco do Brasil – CC:87907-X- Agência 3022-8) para a compra de material. #féesolidariedade



Presidente da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho (foto) está feliz da vida com resultado do edital “FestVida Arte de Casa para o Mundo”, lançando na sexta-feira (3) e encerrado na quarta-feira (8). O edital, no valor R$ 50 mil, tem como objetivo valorizar e apoiar os fazedores de cultura e dinamizar a programação cultural neste período de quarentena, por conta da Covid-19.

***A remuneração é de R$ 1 mil para cada apresentação de artistas para realizarem apresentações on-line, direto de casa, nas redes sociais Facebook ou Instagram.



Com o propósito de minimizar os efeitos socioeconômicos da pandemia da Covid-19, os vereadores de Rio Branco aprovaram, durante sessão online nesta terça-feira (7), um projeto de Lei, de autoria do Vereador Eduardo Farias (foto), que suspende a cobrança de empréstimos consignados feitos pelos servidores públicos do município junto a instituições financeiras pelo prazo de 90 dias. O PL agora segue para sanção da prefeita Socorro Neri.



A reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC) Guida Aquino (foto), anunciou por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais que a instituição irá pagar um auxílio alimentação no valor de 200 reais para cerca de 1.200 estudantes da instituição em situação de vulnerabilidade. Serão 900 bolsas e outras 300 para estudantes de Cruzeiro do Sul. A princípio por 3 meses, podendo ser prorrogado dependendo dos acontecimentos dos próximos dias.



Na quinta-feira da nostalgia (throwback Thursday ou #tbt), os amigos Gigi Hanan, Márcia Abreu, Cláudia Souza, Moisés Alencastro brindando a vida na casa da amiga Robertha Moura.

MoveMente em Casa

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, deu início ao projeto “MoveMente em Casa”, que levará as aulas oferecidas nos Centros Culturais de Rio Branco para lives na página Fundação Garibaldi Brasil, no Instagram (@fundacaogaribaldibrasil). A ideia é oferecer um atrativo para as pessoas que estão de quarentena, incentivando que elas permaneçam em casa, mas que movimentem corpo e mente. Algumas das aulas oferecidas são de Dança de Ritmos, Zumba, Forró e Yoga.

MPAC

Em Cruzeiro do Sul, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ajuizou ação civil pública com medida cautelar para que sejam responsabilizados e penalizados organizadores de atos públicos que possam ocasionar aglomerações de pessoas e colocar em risco a saúde coletiva em razão da pandemia do coronavírus.

Segue,

O Grupo de Atuação Integrada do Juruá, que acompanha as ações de prevenção e enfrentamento da Covid-19 na região, pediu aplicação de multa para organizadores e participantes de carreatas e passeatas que descumprirem recomendações contidas no Decreto Estadual nº 5.496/2020. Em sua decisão, o juiz Flávio Mariano Mundin diz que o direito à livre manifestação de pensamento não pode suplantar e nem colocar em risco demais direitos constitucionais. Fonte: Agência de Notícias do MPAC.

Testou positivo

O ministro da Saúde israelense, Yakoov Litzman, foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19) após, ironicamente, afirmar que a doença é um “castigo” para homossexuais. O líder do partido ultra-ortodoxo “Judaísmo Unido de Torá” divulgou os resultados do teste na terça-feira (7). Litzman é conhecido por ser publicamente homofóbico – no passado, ele já se posicionou contra o casamento igualitário e que casais homoafetivos possam adotar crianças.

Oração dos Orixás

Time de famosos composto por Alcione, Carlinhos Brown, Jorge Aragão, Leci Brandão, Mart’nália, Xande de Pilares, Vanessa da Mata, Sandra de Sá, Margareth Menezes, Rita Benneditto, Sylvia Nazareth, Regina Casé, Estevão Ciavatta e Roque Casé se uniram em vídeo para a leitura da prece “Oração dos Orixás”, escrita por Pai Celinho de Omolu, sacerdote do Ilé Àṣẹ Ọbalúwáiyé Jagun. Os artistas gravaram a súplica aos Orixás, tendo como principal pedido, o fim da pandemia do coronavírus, que afeta o mundo inteiro. Além disso, eles pediram pelo fim da intolerância religiosa.

*** “É tempo de fortalecermos a nossa fé, seja ela qual for! Vamos pedir ao Sagrado, o fim desta pandemia, saúde para quem precisa e clemência para o mundo inteiro. Salve todos os caminhos que levam à Deus!”, escreveu Alcione no Instagram ao postar o vídeo.

SUS

No Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), agradeceu a todos aqueles e aquelas que “imaginaram, criaram, desenvolveram e implementam o maior sistema público e gratuito de saúde do planeta, o nossos Sistema Único de Saúde, o SUS”. Nas palavras do governador, o SUS é “um das maiores conquistas da sociedade brasileira” e neste momento, quando o Brasil luta contra a pandemia do novo coronavírus, a existência do sistema se revela, mais uma vez, como um acerto histórico”.

Brinde do Bem

A Heineken Brasil anunciou hoje o movimento “Brinde do Bem”, uma iniciativa de apoio aos bares de todo o Brasil! Por meio de uma plataforma de vaquinha online, o consumidor pode escolher o bar de sua preferência e contribuir com valores de R$25, R$50, R$75 e R$100. A Heineken irá dobrar o valor de cada compra e repassar para o bar, ajudando a manter empregos e renda. Já o consumidor poderá consumir o valor da contribuição no bar escolhido assim que a rotina voltar ao normal. Bora ajudar! http://www.brindedobem.com.

Atelier Drica Ribeiro

A Páscoa está aí! E com ela, além do significado espiritual e religioso, é o momento certo para se jogar no chocolate. E para quem ainda não escolheu os ovos que deseja ganhar e dar de presente neste ano, o Atelier Drica Ribeiro (@dricaatelier) está com uma opção de presente: São saquinhos confeccionados em tecido e feltro em formato de coelhinho contendo chocolates Nestlé, com cartão personalizado. Nota 10 nas categorias paladar, beleza, criatividade e preço. A entrega em domicílio e só ligar para o número 99983-7675.

Nada Básica

A Páscoa este ano será comemorada em casa, em poucas pessoas, mas nada de tristeza. A loja Nada Básica, das irmãs Claudia e Adriana Souza, deu um jeito e estão trabalhando com delivery pelos telefones 99209- 626 e 99207-6915. Elas prepararam uma seleção de produtos para montar a mesa de Páscoa perfeita. São talheres, louças, taças, jogos americanos e objetos decorativos lindíssimos. Puro charme! Dá uma espiada também no instagran @nadabasica.ac.

