Monitorado por tornozeleira eletrônica é morto dentro de casa com tiro no peito, no Quinari

O monitorado por tornozeleira eletrônica Jaison de Lima Queiroz, de 24 anos, teve a própria casa invadida e foi morto na noite desta quarta-feira (29), na rua da Igreja dos Mórmons, no bairro Jardim Botânico, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Jaison estava dentro de casa, quando dois homens ainda não identificados chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu e de posse de uma arma de fogo realizou dois disparos, sendo que somente um pegou no peito e transfixou o corpo da vítima. Após a ação, o garupa voltou correndo para o veículo e junto com seu comparsa fugiram do local tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Policia Civil de Senador Guiomard

