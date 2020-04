Mortes por coronavírus, transmissão comunitária e reabertura do comércio; veja as mais lidas

É hora de se manter bem informado. Com nossa retrospectiva semanal, você acompanha as principais notícias que mais repercutiram nas mais variadas categorias do nosso site.

SEGUNDA-FEIRA

Primeira morte por coronavírus no Acre e número de infectados chega a 50

A aposentada Antonia Vírgilio de Holanda, de 79 anos, morreu na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco, tornando-se o primeiro óbito confirmado de Covid-19 no Acre, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, às 13h15 desta segunda-feira (6). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

No mesmo dia, em coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde informou que o número de casos confirmados de covid-19 subiu de 48 para 50 no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Segunda morte por coronavírus no Acre e possível reabertura do comércio

Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75 anos, é a segunda vítima fatal da covid-19 no Acre, pouco mais de 24 horas após a primeira ter sido confirmada. A informação foi dada ao ContilNet pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Ela estava internada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco desde o último dia 4. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse nesta terça-feira (7) que deve decretar na próxima semana a aberta de alguns setores do comércio acreano e aprovar o projeto de lei dos consignados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Aumento no número de casos e doação de marmitas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que houve aumento no número de casos oficiais de contaminação por coronavírus, nesta quarta-feira, 8, no estado. Saltou de 50 para 58 o número de exames que deram positivo, segundo o Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os irmãos e empresários acreanos, Samir e Euri Bestene, proprietários das franquias Spoleto e Vivenda do Camarão no Via Verde Shopping, resolveram doar mais de 200 marmitas para instituições e bairros carentes de Rio Branco nesta semana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Desvio de merendas escolares chega a R$ 22 milhões no Acre e contaminação comunitária

Na manhã desta quinta-feira (9) o delegado geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, e o secretário de Segurança Pública, Paulo César, concederam entrevista coletiva para falar da ‘Operação Mitocôndria’, que ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9) em parceria com a Delegacia de Combate à corrupção (Decor), Departamento de Inteligência (DI), e a Controladoria Geral do Estado (CGE), onde foram cumpridos , sete mandados de prisão temporária, 20 mandados de busca e apreensão nas sedes de 4 empresas na capital, Tarauacá e Xapuri, além dos armazéns de merenda escolar da SEE, em Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Pela primeira vez no estado, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) registra os primeiros dois casos de contaminação comunitária ou sustentada, que tem a ver com a transmissão do vírus por fontes não identificadas, desde os três casos da infecção no Acre, no dia 17 de março. Nesta quinta-feira (9), o Acre registrou mais quatro pessoas infectadas por coronavírus – quando alcançamos a marca de 62 casos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Idoso de 65 anos é preso acusado de estuprar e engravidar as próprias filhas e Acre é um dos estados que mais desobedecem isolamento social

Um idoso, de 65 anos, foi preso na noite de quinta-feira (9) acusado de estupro de vulnerável em Acrelândia. Ele teria estuprado suas filhas mulheres, inclusive, tendo filhos com elas que são duas adolescentes de 14 e 16 anos. A prisão foi feita pela Polícia Civil após denuncia anônima. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira (9) por uma empresa de softwares mostra que o Acre é o 6º estado em que a população mais desobedece o isolamento social para combater o coronavírus no Brasil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

