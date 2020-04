Motociclista morre ao bater na lateral de carro em rodovia no interior do Acre

As causas do acidente serão confirmadas somente após a elaboração de um laudo técnico

O motociclista João Albuquerque Figueiredo morreu vítima de um acidente de trânsito, na noite deste sábado (25), no km 94 da BR-364, no Novo Acordo, no município de Acrelândia, interior do estado.

Segundo informações da polícia, as causas do acidente serão confirmadas somente após a elaboração de um laudo técnico do local, e a única informação obtida pela reportagem é de que o homem estava em uma motocicleta e bateu na lateral de um carro modelo Corolla de cor branco.

A força do impacto fez com que o homem fosse jogado ao chão e partes do corpo da vítima ficassem espalhadas pelo asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.

