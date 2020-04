Mulher encontrada morta por vizinhos após choros de bebê de 1 ano é identificada

A mulher encontrada morta em seu apartamento por vizinhos, na noite de quarta-feira (15), foi identificada como Carina Martins, de 26 anos. A polícia acredita que o seu filho, um bebê de um ano de sete meses, tenha presenciado todo o crime. Foi o seu choro que fez com que vizinhos desconfiassem que algo estava errado, entrassem no apartamento, e encontrassem Carina morta com marca de um corte no pescoço e o bebê sobre o seu corpo.

O principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu do local após o crime e continua sendo procurado. A suspeita e que ela tenha sido morta com uma facada no pescoço.

O casal estava separado há cerca de dois meses e que a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex, que é presidiário e cumpre pena no regime semiaberto. Na delegacia de Tarauacá, há dois procedimentos abertos pela mulher por violência doméstica.

