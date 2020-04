Mulher que testou positivo para covid-19 em Cruzeiro do Sul trabalha na maternidade

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, anunciou, na manhã desta quinta-feira (3), o oitavo caso confirmado de coronavírus na cidade. Trata-se de uma senhora que teve contato com pessoas de outro estado vindas de Rio Branco em um táxi.

Ela é servidora pública da Saúde, lotada na maternidade, e estava trabalhando normalmente nos últimos dias, pois desconhecia a contaminação. Após apresentar sintomas de covid-19, fez o teste, cujo resultado deu positivo nas últimas horas, e só aí começou o isolamento.

De acordo com o prefeito, a senhora não teve culpa. Ele informou que vai pedir ao governo que faça o teste em todos os funcionários da unidade de saúde para que possam ser monitorados.

“Temos feito o que é possível para que esse vírus não aumente na nossa cidade, mas a cada instante nos deparamos com novas situações. Hoje pela manhã fui surpreendido com o 7º caso, que já estava sendo monitorado, não teve contato com pessoas, cumpriu o isolamento, e neste momento acabamos de saber de mais um caso confirmado de coronavírus”, informou.

