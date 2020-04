Namorado da mãe de Neymar ganha 300 mil seguidores em menos de 48 horas

Desde que teve o seu relacionamento com Nadine Gonçalves, a mãe do jogador Neymar, confirmado nas redes sociais, no último dia 11, Tiago Ramos, de 22 anos, viu sua vida mudar da água para o vinho.

Da noite para o dia, o modelo ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram, acumulando meio milhão (ele contava pouco menos de 200 mil).

O nome de Ramos passou a figurar entre os assuntos mais comentados da web no Chile, na Argentina, na Espanha e na Inglaterra, países nos quais o mais novo famoso da praça chegou a ficar nos Trending Topics. A frase “Neymar tem um novo ‘Papito’” rendeu inúmeros comentários.

Desde então, o jovem teve a vida escrutinada; internautas e jornalistas desenterraram supostos romances com outros homens e, até mesmo, vídeos seus dançando de cueca foram encontrados.

A lista de ex-affair de Tiago só aumenta. Os internautas logo descobriram que o rapaz já teve uma história do cozinheiro do jogador do Paris Saint-German, bem como Carlinhos Maia.

Mas, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o modelo namorou também um famoso assessor de imprensa de celebridades de São Paulo, Irinaldo Oliver, de 36 anos, que confirmou a informação.

“Fiquei com ele de 2017 até o meio de 2018“, lembrou ele. “Na verdade, eu fiquei chocado com essa notícia agora porque meu telefone não para de tocar. Começaram a me mandar as fotos dele com a mãe do jogador. Estou em choque“, declarou.

“Sempre soube que ele ficava com mulher também, porém nunca havia visto“, complementou. Além dele, a lista conta ainda com o empresário Eduardo Pereira, de Salvador, com quem ele ficou durante três anos.

Além dos já citados, teve também a apresentadora Flor, do Jogo dos Pontinhos, cujo relacionamento durou pouco tempo. A informação é que ele só se relacionou com mulheres mais velhas.

