“Não quero aparecer mais que ninguém”, diz médico, após crítica de vereador

O médico infectologista Thor Dantas respondeu as críticas que recebeu do vereador João Marcos Luz (MDB) de que estaria em busca de mídia ao pedir que os acreanos fiquem em casa durante a pandemia do coronavírus.

O também professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) tem usado frequentemente suas redes sociais para alertar a população sobre medidas para contenção do novo vírus, que já contaminou pelo menos 50 pessoas no estado.

Entre as principais recomendações do médico está o isolamento social, política adotada em vários países do mundo para diminuir a curva de contaminação do novo vírus.

“Não quero tomar o lugar de ninguém, nem aparecer mais do que ninguém. Não desejo, de verdade, nada além de ajudar a conter nossa curva epidêmica no Acre. Como infectologista, é impossível ficar parado contemplando a epidemia acontecer!”, escreveu o profissional da saúde em seu perfil no Twitter.

“Uma epidemia para o infectologista é como uma apendicite para o cirurgião geral. É mais do que uma obrigação! É, quase que, para o que ele foi feito!”, completou o médico.

As críticas do emedebista foram feitas na sessão desta terça-feira (7) da Câmara dos Vereadores de Rio Branco, após a vereadora Lene Petecão (PSD) ter proposto uma moção de aplauso para o infectologista. Dantas também tem contribuído com o governo do Acre com informações para o combate ao avanço da Covid-19 no estado.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários