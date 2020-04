Nasce bebê de criança de 10 anos que engravidou no AC; polícia aguarda DNA

Uma criança de 10 anos que teria engravidado do pai em Tarauacá, de acordo com uma denúncia da vereadora Janaína Furtado, teve o bebê no início deste mês na Maternidade Bárbara Heliodora.

Os dois deixaram o hospital nesta terça-feira (14) e foram encaminhados para uma família acolhedora, depois que a criança ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) da instituição.

O sangue do bebê foi coletado para que a justiça saiba quem é o pai.

A menina, com deficiência mental e episódios de epilepsia, foi internada na maternidade no último dia 26 de dezembro, para realizar um aborto. A suspeita é a de que ela tenha sido estuprada por mais de uma pessoa e, por isso, teria o direito ao procedimento, mas como, na época, a gestação já havia chegado ao quinto mês, ela não pôde realizar o procedimento.

O pai da criança, que foi assassinado dentro de casa, e um vizinho são os principais suspeitos, após relatos coletados. O sangue dos dois foi coletado.

Entenda o caso

A revelação foi feita pela vereadora de Tarauacá, Janaína Furtado (PP). O caso está sendo investigado a partir de denúncias do Conselho Tutelar do Município. A gravidez, embora as relações sexuais tenham sido consensuais, segundo a menina admitiu, virou caso de polícia porque pela idade, a gravidez é caracterizada como estupro de vulnerável.

SAIBA MAIS: Caso da menina de 10 anos grávida de cinco meses no AC é destaque na imprensa nacional

No depoimento dado à polícia, o suspeito, apesar de ter negado o crime, sugeriu que um exame de DNA fosse realizado para comprovar ou não a paternidade. Os pais da criança, que moram na Zona Rural da cidade, também foram ouvidos, além de vizinhos e pessoas ligadas somando um total de 10 depoimentos.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários