Náuas anuncia a dispensa de oito jogadores para a sequência do Estadual

O Cacique do Juruá desligou oito jogadores do elenco profissional nesta sexta-feira, 24

Depois do Rio Branco, que dispensou 14 atletas nesta semana, agora foi a vez do Náuas. O Cacique do Juruá desligou oito jogadores do elenco profissional nesta sexta-feira, 24. O comunicado foi feito pelo presidente do clube Zacarias Lopes.

A indefinição sobre o retorno do Campeonato Acreano de Futebol foi um dos motivos na redução do elenco. “Nós perdemos quase todos os patrocinadores por conta da crise gerada pelo novo coronavírus e fica muito difícil para o clube”, disse o presidente.

Dos 15 patrocinadores da equipe, a maioria empresas de pequeno porte de Cruzeiro do Sul, 12 cancelaram os contratos com o Náuas.

A última partida realizada pelo representante de Cruzeiro do Sul no estadual foi há mais de 50 dias.

Zacarias Lopes disse que o foco agora é fazer uma reprogramação para o clube. No primeiro turno da competição o Náuas não conseguiu chegar as semifinais do campeonato.

