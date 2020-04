Neymar curte postagens contra governo Bolsonaro e equipe se pronuncia

No entanto, neste domingo (19), o jogador acabou surpreendendo os seus seguidores ao endossar as críticas ao chefe da nação no Twitter

Desde a última eleição, Neymar Jr se mostrou um simpatizante de Jair Bolsonaro (sem partido), mesmo nunca tendo expressado publicamente o seu apoio. No entanto, neste domingo (19), o jogador acabou surpreendendo os seus seguidores ao endossar as críticas ao chefe da nação no Twitter.

Tudo isso aconteceu quando a conta do craque do PSG do curtiu uma postagem de Ciro Gomes (PDT), em que o candidato derrotado nas eleições de 2018 detona postura de Bolsonaro diante das recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) a respeito de distância social em tempos de crise do coronavírus.

“Vendo o gesto tresloucado de Bolsonaro hoje: PATIFE!”, publicou o ex-governador, em postagem curtida pelo perfil oficial de Neymar no Twitter.

Além da mensagem de Ciro, a conta também deixou seu “like” em outras postagens que criticavam apoiadores do presidente, que foram às ruas em manifestações, neste domingo (19), contra a quarentena e o isolamento social.

Ao UOL, a equipe do jogador afirmou que estuda um erro interno da equipe de redes sociais. Diferente do Instagram, em que o famoso costuma fazer as postagens, o Twitter dele tem um caráter mais empresarial, conduzido por um time de analistas.

Cabe lembrar que a relação amistosa entre Neymar e o presidente teve auge em 2019, quando o ídolo da seleção enfrentou acusação de estupro e ganhou apoio público de defesa do presidente da República.

Apesar do perfil sumir com as curtidas, muitos usuários do Twitter fizeram prints e comemoraram a suposta ação virtual do craque.

URGENTE: NEYMAR ROMPEU COM BOLSONARO O IMPEACHMENT É REALIDADE!! pic.twitter.com/POlYML36Na — Brendo (@BreHenrique_) April 19, 2020

O menino Neymar curtindo as críticas contra Bolsonaro e os minions. Isso é plot twist que não esperava pic.twitter.com/7A83FDNOLo — Felipe Mascari 🐻 (@felipemascari) April 19, 2020

