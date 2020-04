Neymar no Corinthians? Andrés diz que craque “pipocou”

Em entrevista ao Jogo Aberto, da TV Band, dirigente afirmou que o craque do PSG poderia ter jogado no Timão

Santos, Barcelona e PSG. Segundo o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, o Timão poderia ter sido uma das paradas na trajetória de Neymar. O dirigente afirmou que a contratação só não aconteceu porque o craque “pipocou”.

“O Neymar, eu estava com a carta de crédito do banco, sentei com o pai do Neymar e o Neymar na Argentina. Ele não veio porque pipocou”, disse o mandatário corintiano em entrevista ao programa “Jogo Aberto”, da TV Band, nesta quarta-feira.

A história teria ocorrido em 2011, quando o atleta negociava sua ida do Santos para o Barcelona. Sanchez teria oferecido R$ 120 milhões pelo jovem. Neymar pai confirma os valores.

“Pior que foi verdade. Eu falei (para Andrés): ‘Você não tem esse dinheiro’. Que nada, ele botou um papel e disse: ‘Assina aí pra ver se eu não coloco dinheiro’. Ele é louco”, brincou.

Andrés chegou a sugerir ao pai que fizesse uma transferência “casada”. O pai, no entanto, aconselhou o filho a ir direto para o Camp Nou. “Eu fiquei com medo, falei: ‘Pelo amor de Deus, não dá’. Ele disse: ‘Neymar fica no Corinthians um tempo e depois vai embora. Eu cumpro o negócio’. E ia dar certo, porque ele estava mexendo os pauzinhos com o Barcelona já. Eu disse: ‘Do Santos para o Corinthians os caras me matam. Deixa ir embora primeiro, deixa meu filho ir fazer carreira lá fora e depois a gente conversa. Direto assim, não’”, salientou.

