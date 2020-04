Nível do Rio Acre segue baixando e pode haver desabastecimento em setembro

De acordo com major Falcão, do Corpo de Bombeiros, a realidade já era esperada pelos especialistas

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem em estado de alerta para a situação do Rio Acre, em Rio Branco. O nível do manancial segue baixando na capital acreana.

Nesta terça-feira, o seu nível baixou 10 cm, quando saiu da marca de 5,42m para 5,32m em 24 horas, se comparado com a medição da segunda-feira (27).

De acordo com major Claúdio Falcão, do Corpo de Bombeiros, a realidade já era esperada pelos especialistas que atuam na área, tendo em vista o pouco volume de chuva que tivemos nos meses de janeiro e fevereiro e um uma medida a mais em março.

O agente explicou ainda que neste período é normal que o rio fique entre o 6 e 5 m – o que não deve acontecer nos próximos meses, quando chegar a marca dos 3 m, aproximadamente.

Desabastecimento

Para Falcão, o período de maior criticidade é setembro, quando a cidade de Rio Branco e alguma do interior poderão enfrentar uma crise de desabastecimento, por conta do baixo nível dos mananciais e do que eles chamam de reservatórios (açudes ou barragens com acúmulos de água para tratamento e distribuição).

“Não é possível afirmar nada até o momento, mas o certo é que trabalhamos com projeções. Julho, agosto e, principalmente, setembro, são os meses mais críticos do ano, quando o nível do Rio Acre poderá ter uma baixa considerável, bem como os reservatórios que abastecem os municípios, o que pode ocasionar um desabastecimento”, salientou.

