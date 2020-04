No Acre, quase metade da população não tem acesso à internet, aponta IBGE

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC) 2018, divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que, no Acre, quase metade das pessoas (43,2%) não tem acesso à internet.

Os dados são referentes aos três últimos meses de 2018, e mostram que o percentual de brasileiros com acesso à internet aumentou. No mesmo período em 2017 o percentual era de 63,1%, totalizando no ano seguinte, 66,8%.

99,6% dos acreanoz utilizam o celular para ter acesso à internet, o computador é usado por 27,2% dos lares. O acesso da internet pelas TV subiu de 5,6% para 10,6% dos domicílios, de 2017 para 2018.

Entre os dois anos também houve aumento no percentual de pessoas que tinham celular próprio, passou de 64,2% para 67,3%. Já a proporção de domicílios com telefone fixo caiu de 16,2% para 14,9%, no período.

De 2017 para 2018, o percentual de domicílios com TV por assinatura variou de 19,8% para 21,9%.

Resultados como o uso de televisão (de tubo “mais antigas” e tela fina “modelos mais atuais”), TV por assinatura, uso de telefone fixo, internet banda larga e algumas outras variáveis são pontos da pesquisa que busca informações sobre acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2018.

