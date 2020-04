No Acre, Tribunal de Justiça prorroga suspensão de atividades devido a pandemia

Por conta do avanço dos casos de Covid-19 no Acre, o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) prorrogou para até o dia 15 de maio a suspensão das atividades.

A instituição informa que apenas os prazos processuais e administrativos e audiências devem retornar no próximo dia 4. As sessões vão ser feitas por videoconferência.

O órgão está com as atividades suspensas desde o dia 17 de março.

