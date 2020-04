Nova remessa de celulares é apreendida na parte externa do presídio de Sena

Os aparelhos celulares foram encontrados na área externa da UPEM, graças à denúncias anônimas. Segundo a PM, não foi possível abordar os autores.

Ao todo são 6 celulares e 2 carregadores de baterias que estavam em um embrulho. Os objetos foram levados para a delegacia, onde poderão ser investigados.

Várias apreensões de celulares têm sido registradas no presídio local, a maioria jogada na parte externa e também em poder de visitantes. A entrada de celulares no presídio é vedada pela Lei de Execução Penal, para que internos não mantenham contato com familiares ou até comparsas em liberdade.

