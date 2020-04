Nove presos fazem buraco na parede e tentam fugir de presídio no interior do Acre

As ações de segurança dentro do Sistema Penitenciário Acreano são constantes. É preciso estar atento e manter uma rotina de supervisão nas unidades. Tal rotina frustrou o plano de fuga de nove presos da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, na manhã deste sábado, 18.

De acordo com o diretor da Unidade, Aslan Barbosa, durante revista realizada por volta das 8h da manhã, os policiais penais de serviço identificaram o início de um buraco na parede da cela 825 do bloco 8 da unidade. Nove presos cumpriam pena na cela e utilizavam os ferros da própria parede para dar prosseguimento ao plano.

Os presos foram retirados da cela e serão encaminhados à Delegacia do município no período da tarde para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume. No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para apurar a falta disciplinar cometida pelos detentos.