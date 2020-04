Novela de Gloria Perez estava no páreo para ser reprisada no principal horário da Globo

Com sucesso de ‘Fina Estampa’ e futebol, velharias mostram seu valor na TV

Amor à Vida (2013), de Walcyr Carrasco, e A Força do Querer (2017), de Gloria Perez foram os principais nomes na alta cúpula da Globo para ocupar o horário das 21h. As informações são da Veja.

De acordo com a publicação, uma quarta opção, Fina Estampa, trama de Aguinaldo Silva, prevaleceu por ser a mais antiga e conter ingredientes úteis diante do baixo-astral do coronavírus.

“Tomamos a decisão de mudar numa quinta-feira. Em três dias, até o domingo 15, tivemos de bater o martelo sobre quais novelas seriam reprisadas”, afirma Amauri Soares, diretor da central de programação da emissora.

